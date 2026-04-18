Tráiler queda volcado en el Periférico y complica el paso (video)

El hecho vial ha complicado el tránsito del sector.
OTRAS NOTICIAS: Marco Antonio Villeda queda fuera de contienda para Fiscal General
Durante la madrugada del 18 de abril, el conductor de un tráiler perdió el control del transporte pesado, por causas aún bajo investigación.
El hecho se registro sobre el Anillo Periférico, en sector La Vuelta de los Volcados frente, de la zona 2 de Ciudad de Guatemala.
Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda las siguientes rutas alternas:
- 2a. avenida y 2a. calle de la zona 2 hacia avenida Bolívar.
- Desde el Periférico, en la 1a. calle, de la zona 2 al nororiente.
Autoridades informan daños materiales y complicación en la circulación vial. Por lo que recomiendan transitar con precaución.