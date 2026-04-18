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Tráiler queda volcado en el Periférico y complica el paso (video)

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de abril de 2026, 07:12
Autoridades de tránsito coordinan rutas alternas. (Foto: captura de video)

Autoridades de tránsito coordinan rutas alternas. (Foto: captura de video)

El hecho vial ha complicado el tránsito del sector.

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Durante la madrugada del 18 de abril, el conductor de un tráiler perdió el control del transporte pesado, por causas aún bajo investigación.

El hecho se registro sobre el Anillo Periférico, en sector La Vuelta de los Volcados frente, de la zona 2 de Ciudad de Guatemala.

Policía Municipal de Tránsito (PMT) recomienda las siguientes rutas alternas:

  • 2a. avenida y 2a. calle de la zona 2 hacia avenida Bolívar.
  • Desde el Periférico, en la 1a. calle, de la zona 2 al nororiente.

Autoridades informan daños materiales y complicación en la circulación vial. Por lo que recomiendan transitar con precaución.

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