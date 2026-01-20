Tráiler volcado en Villa Nueva complica el tránsito (video)

El paso quedó obstaculizado luego que un transporte pesado volcara.
OTRAS NOTICIAS: ¿Continuará el frío? Así estará el clima este martes 20 de enero
La Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva reporta un percance vial, en el kilómetro 21 ruta CA-9 en dirección a la ciudad, un transporte pesado perdió el control y quedó volcado.
Hasta el momento se desconocen las causas por las que el vehículo terminó en la cinta asfáltica. Al lugar acudieron agentes de la PMT Villa Nueva para brindar apoyo en la movilidad vehicular.
Asimismo, las autoridades de tránsito indican que en el lugar se presentaron grúas que trabajaron para movilizar el tráiler y liberar el paso. Se recomienda salir con anticipación y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.