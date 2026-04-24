Tránsito se complica tras choque entre conductores en zona 5

La estructura de los vehículos quedo destruída.
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La Policía Municipal de Tránsito informó sobre un accidente de tránsito sobre la 10a. avenida y 32 calle de la zona 5, en Ciudad de Guatemala.
Los conductores de dos vehículos particulares colisionaron sobre la ruta; tras el impacto, ambos quedaron varados sobre la banqueta.
La PMT que coordina el percance, indica que el tránsito que se ha complicado en el sector.