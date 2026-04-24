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Tránsito se complica tras choque entre conductores en zona 5

  • Por Maria Fernanda Gallo
24 de abril de 2026, 11:54
Los conductores obstruyen el carril hacia el centro de la Ciudad. (Foto: PMT)

Los conductores obstruyen el carril hacia el centro de la Ciudad. (Foto: PMT)

La estructura de los vehículos quedo destruída.

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La Policía Municipal de Tránsito informó sobre un accidente de tránsito sobre la 10a. avenida y 32 calle de la zona 5, en Ciudad de Guatemala.

Los conductores de dos vehículos particulares colisionaron sobre la ruta; tras el impacto, ambos quedaron varados sobre la banqueta.

(Foto: PMT)
(Foto: PMT)

La PMT que coordina el percance, indica que el tránsito que se ha complicado en el sector.

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