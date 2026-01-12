Así está el tránsito en la ciudad este lunes 12 de enero

-

Pasos obstruidos, colisiones y tránsito lento. Esto está pasando en la ciudad:

OTRAS NOTICIAS: Más de 1 millón de autos circularán este año en la ciudad

Este lunes 12 de enero cambió en el tránsito vehicular en las distintas rutas principales de la ciudad. El paso se ha visto afectado debido a algunos percances.

En el kilómetro 12 de la ruta al Atlántico en jurisdicción de la zona 18 se reportó una colisión entre un camión y un vehículo particular que fueron reubicados para poder liberar el paso que dirige hacia puente Erick Barrondo.

Agentes de PMT están en distintos puntos de la ciudad regulando el tránsito ante los percances viales. (Foto: Captura de video/Amilcar Montejo)

Tres motocicletas tuvieron una colisión en el puente San Cristobal en dirección a colonia Las Charcas por lo que el paso se vio afectado por algunos minutos. De este hecho se reportaron solo daños materiales.

En la 11 avenida y 31 calle de la zona 12, en cercanías de la entrada de la Universidad San Carlos de Guatemala, un camión quedó con desperfectos mecánicos luego de colisionar. En el lugar se encuentran autoridades de la PMT para coordinar el retiro y facilitar el paso vehicular.

El vehículo será retirado para habilitar el paso vehicular. (Foto: Captura de video/Amilcar Montejo)

Otro vehículo quedó encunetado en el kilómetro 7.3 de la zona 18.

Asimismo se encuentran dos vehículos con desperfectos mecánicos en Bulevar La Montaña, zona 16 y en Bulevar liberación, zona 13.

Las autoridades del tránsito recomiendan precaución al manejar y respetar las normas viales.