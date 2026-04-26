Dos percances viales complican el tránsito en Villa Nueva (video)

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Hechos viales complican el tránsito en carretera al Pacífico, con dirección a Villa Nueva.

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Durante la mañana de este domingo 26 de abril, dos conductores de vehículo chocaron sobre el km. 18.9 de la Carretera al Pacífico.

Un vehículo quedó sobre la vía totalmente destruido luego de colisionar con otro conductor.

Mira:

Colisión vehicular km. 18.9 ruta CA-9 con dirección al sur #PMTVillaNueva coordina unidad de emergencia al sector, maneje con precaución. pic.twitter.com/TfeiQzMjyl — Dalia Santos (@SantosDalia) April 26, 2026

Otro accidente

En el Km. 14.8 se reporta el accidente que sufrió un conductor de un vehículo de dos ruedas.

La motocicleta quedó destruida sobre la ruta, mientras bomberos asisten al conductor que resultó herido.

Colisión vehicular en el km. 14.8 ruta CA-9 con dirección al sur #PMTVillaNueva coordina unidad de emergencia al lugar. pic.twitter.com/EKyDhWFmOu — Dalia Santos (@SantosDalia) April 26, 2026

Además, en el km. 20 con dirección a Ciudad de Guatemala, por trabajos viales, se ha congestionado el tránsito. Autoridades solicitan a los conductores circular con precaución.