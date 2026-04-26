Esta fue la reacción de Arévalo tras el ataque armado contra Trump

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El presidente de Guatemala se solidarizó tras el altercado que sufrió Trump, la noche del 25 de abril.

Un hombre inició un ataque armado en el hotel donde se realizaba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington D.C.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su esposa, Melania Trump, estaban presentes así como otros funcionarios políticos, quienes, tras los disparos, fueron evacuados.

| Este fue el momento en que atentan contra la vida del Presidente Donald Trump en alta definición. Un comunista de izquierda radical demócrata efectuó disparos en la entrada de la Cena de Corresponsales de La Casa Blanca. pic.twitter.com/zwiwev36yH — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) April 26, 2026

Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala, a través de X dijo "la violencia política es incompatible con la democracia y debilita las instituciones".

Asimismo expresó su solidaridad luego del hecho violento ocurrido la noche del sábado.

"Nos alegra saber que el presidente Donald Trump, la primera dama Melania Trump y los demás asistentes se encuentran a salvo", añadió Arévalo, luego de que elementos de seguridad efectuaran un operativo inmediato para resguardar al mandatario estadounidense.