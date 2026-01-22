Tránsito lento: Automóvil colisiona con tráiler en el Periférico

Un vehículo particular sufrió serios daños materiales, tras el accidente de tránsito.
Un percance vial se registró la tarde de este jueves 22 de enero en el Anillo Periférico y 12 calle, donde se vio involucrado un automóvil y un vehículo de transporte pesado.
Por motivos que se desconocen, el conductor del vehículo liviano impactó con la parte trasera del tráiler, quedando empotrado.
Bomberos Municipales atendieron la emergencia y le brindaron asistencia a una persona que presentaba crisis nerviosa.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) se encuentra en el lugar de los hechos para regular la circulación vehicular, la cual se ha visto afectada tras este hecho de tránsito.