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La colisión que genera tránsito lento en Escuintla este sábado

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de marzo de 2026, 08:12
El tránsito se ve complicado tras hecho vial. (Foto: captura de video)

El tránsito se ve complicado tras hecho vial. (Foto: captura de video)

El carril hacia el sur esta parcialmente obstruido. 

OTRAS NOTICIAS: Video: cámaras captan el momento en que roban un vehículo en Mixco

La mañana de este 28 de marzo, un picop y un vehículo del transporte pesado chocaron en el kilómetro 73 de la ruta CA-9 Sur, en jurisdicción de Masagua, Escuintla.

Autoridades de tránsito atienden el hecho que ha dejado parcialmente obstaculizado el carril hacia el sur, dado que ambos transportes quedaron varados sobre la ruta.

Mira:

En el hecho, según reporte las autoridades, no hubo heridos pero la estructura delantera del picop quedó destruida por el impacto.

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