La colisión que genera tránsito lento en Escuintla este sábado

El carril hacia el sur esta parcialmente obstruido.
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La mañana de este 28 de marzo, un picop y un vehículo del transporte pesado chocaron en el kilómetro 73 de la ruta CA-9 Sur, en jurisdicción de Masagua, Escuintla.
Autoridades de tránsito atienden el hecho que ha dejado parcialmente obstaculizado el carril hacia el sur, dado que ambos transportes quedaron varados sobre la ruta.
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En el hecho, según reporte las autoridades, no hubo heridos pero la estructura delantera del picop quedó destruida por el impacto.