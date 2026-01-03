Accidente en la Villalobos deja un lesionado este sábado

Autoridades recomendaron precaución al circular por el área.
En el kilómetro 13 de la ruta al Pacífico, CA-9 en dirección al norte, se registró un accidente de tránsito donde un conductor impactó con separadores viales.
Según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) una persona resultó lesionada en este percance vial y fue trasladada a un centro asistencial.
Esto generó un tránsito lento en el área mientras se coordinaba la movilización del involucrado. Además, una grúa trabajó para reubicar los separadores viales en la cuesta de Villalobos.