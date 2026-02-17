Versión Impresa
Tráiler queda volcado a la orilla de la carretera en El Progreso (Video)

  • Por Reychel Méndez
17 de febrero de 2026, 08:03
El incidente sucedió en El Progreso. (Foto: Captura de video/Provial)

Tras el incidente, el piloto sobrevivió y fue trasladado a un centro asistencial.

Un accidente de tránsito se reportó en el kilómetro 90 de ruta CA-14 en jurisdicción de Morazán, El Progreso, donde un transporte pesado quedó volcado. 

El piloto fue trasladado a un centro asistencial debido a sus heridas, mientras que el trailer quedó fuera de pista. 

En el video se puede observar cómo el tráiler quedó en el aire ya que debajo se encuentra una comunidad. 

Por el momento se reportan solo daños materiales.

