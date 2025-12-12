Versión Impresa
Tránsito lento en ruta al pacífico por varios accidentes

  • Por Reychel Méndez
12 de diciembre de 2025, 11:40
Desde tempranas horas de la mañana se ha visto complicado el paso vehicular en ruta al pacífico. (Foto: PMT/VillaNueva)

Vehículos averiados en varios tramos de la ruta al pacífico hacen que la afluencia vehicular sea lenta.

Luego de un percance esta madrugada entre una grúa y un camión en el kilometro 23 de la CA-9 con dirección al sur del país, el tránsito se ha complicado gradualmente al paso de las horas. 

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito han recomendado tiempo de anticipación para salir ya que se han reportado transportes pesados averiados en ciertos puntos de esta ruta. 

Un tráiler con desperfectos mecánicos en la subida de Villa Lobos complica el tránsito vehicular por lo que agentes de tránsito se coordinan para movilizarlo de la vía pública.

Agentes de la PMT se encuentran en coordinación para agilizar el paso vehicular. (Foto: PMT Villa Nueva)
Además hay tráiler varado en el km. 14 ruta CA-9 con dirección a la ciudad por lo que paso ha sido bastante lento.

PMT de Villa Nueva coordina para movilizarlo de la vía pública. (Foto: PMT Villa Nueva)
Por último, se reportó un camión con desperfectos mecánicos en el Amate Bárcenas, Villa Nueva, donde agentes de la PMT se coordinan para movilizarlo

 

Autoridades recomiendan paciencia en el tráfico. (Foto: PMT Villa Nueva)
