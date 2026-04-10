Reanudan actividades en la USAC este viernes

La USAC reanuda sus actividades, pero uno de sus accesos continuará cerrado.
OTRAS NOTICIAS: ¡Atención! USAC anuncia que se reanudan las actividades en el campus central
Este viernes 10 de abril, uno de los ingresos a la Universidad de San Carlos (Usac) se encuentra habilitado.
Tras varios días de bloqueos y protestas, se reanudan las actividades en el campus central, en la zona 12 de la ciudad capital, un video permite observar que el ingreso de la avenida Petapa se encuentra abierto.
Las autoridades de la casa de estudios indicaron que el ingreso al campus por el Anillo Periférico continuará cerrado.
Pese a que se liberó uno de los ingresos y que el panorama en la Usac que ve tranquilo, el Ministerio Público continúa con investigaciones en curso.
La Contraloría General de Cuentas (CGC) también presentó denuncias tras las elecciones que se realizaron bajo acusaciones de corrupción e irregularidades en el proceso de reelección de Walter Mazariegos como rector universitario.