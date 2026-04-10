¡Atención! USAC anuncia que se reanudan las actividades en el campus central

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La USAC reanudará sus actividades, pero uno de sus accesos continuará cerrado.

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La Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) informó que, se reanudan las actividades en el campus central, en la zona 12 de la ciudad capital.

Por lo tanto, a partir de este viernes 10 de abril se iniciarán nuevamente las actividades con normalidad, según el requerimiento de cada unidad académica.

Asimismo, las autoridades de la USAC indicaron que el ingreso al campus se realizará únicamente por el acceso de la avenida Petapa, ya que la entrada por el Anillo Periférico continuará cerrada.

MP investiga elección de rector

En los últimos días hubo disturbios principalmente en este segundo acceso, luego de que estudiantes denunciaran irregularidades de las autoridades de la universidad en las elecciones de rector.

Finalmente, Walter Mazariegos fue reelecto como rector pese a las denuncias de "un nuevo fraude". Mientras tanto, el Ministerio Público (MP) investiga el proceso de elección.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) también ha presentado las denuncias tras las elecciones que se realizaron bajo acusaciones de corrupción.