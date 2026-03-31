Trasladan vía aérea armamento y explosivos localizados en Huehuetenango

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El arsenal y otros ilícitos localizados en una vivienda en Huehuetenango, fueron trasladados hacia la capital vía aérea.

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Tras la captura de cinco hombres que se refugiaron en una vivienda en La Democracia, Huehuetenango, autoridades de la Policía Nacional Civil, Ministerio Público y Ejército de Guatemala, encontraron un fuerte arsenal y otros equipos.

Estos indicios fueron embalados y trasladados vía aérea hacia la ciudad capital con el apoyo del Ejército de Guatemala.

"Lo decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para el debido proceso legal correspondiente", informó el Ejército.

Golpe contundente al crimen organizado transnacional



El Ejército de Guatemala, a través de la Fuerza Aérea Guatemalteca, realizó el traslado aéreo del armamento localizado e incautado durante operaciones recientes en el departamento de #Huehuetenango hacia la ciudad… pic.twitter.com/E0xFRVAf34 — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) March 31, 2026

Lo localizado

18 fusiles

1 fusil Barrett M82

1 escopeta

4 pistolas

Chalecos antibalas

Munición de distinto calibre

Celulares

Radio intercomunicadores

Granadas artesanales y de fragmentación

Placas para vehículos

Tolvas

Tubos de emulción explosiva

Mira telescópica

Casos y chalecos tácticos

Eslabones para munición

Un fuerte arsenal fue localizado en el interior de una vivienda en Huehuetenango. (Foto: MP)

"La guarida y los explosivos"

La vivienda en donde fueron copados los delincuentes, anteriormente funcionaba como una venta de licores, sin embargo fue tomada como un almacén para guardar productos relacionados con hechos delictivos que cometen.

El lugar es bastante extenso y aún siguen procesando el área para determinar si hay otros indicios para incautar.

A los fiscales les ha llamado la atención la localización de artefactos explosivos, incluso dinamita.

En esta vivienda encontraron el fuerte arsenal. (Foto: cortesía)

Los hombres capturados y la guarida localizada podría tener fuertes vínculos con un cartel de narcotráfico.

"Todavía no tenemos esa información en realidad relacionada a un cartel en forma específica. Nosotros estamos investigando a una estructura relacionada a un cartel que tiene injerencia en México. Entonces creemos que tiene vinculación directa con este cartel mexicano y que evidentemente es una estructura que trabaja con Los Huistas, pero es información que aún todavía no hemos confirmado", explicó el agente fiscal Benjamín Castellanos.