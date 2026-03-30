Usaban drones para vigilar a autoridades en Huehuetenango

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Luego de la captura de cinco hombres y la localización de un arsenal, autoridades se percataron que estaban siendo "vigilados" a través de drones.

En La Democracia, Huehuetenango, fue desarticulada una estructura con vínculos con el narcotráfico.

Las autoridades se percataron que previo a los hechos, varios drones vigilaban el área y al notar la presencia de la Policía Nacional Civil (PNC) se alejaron.

Posteriormente, se dio la persecución policial que terminó con la captura de cinco hombres que se refugiaron en una vivienda.

"En el lugar algún tipo de drones que al momento de detectar la presencia de la Policía Nacional Civil salen del lugar", explicó Benjamín Castellanos, de la Fiscalía de delitos Trasnacionales.

Un fuerte arsenal fue localizado en el interior de una vivienda en Huehuetenango. (Foto: MP)

Sin embargo, la presencia de drones continúo.

Los investigadores volvieron a percatarse que cuando estaban buscando indicios en la vivienda, estas aeronaves no tripuladas vigilaban el sector.

"Durante la madrugada tuvimos presencia de drones cómo intentando verificar si estábamos todavía adentro, la policía intentó capturarlos. Por eso es que nosotros creemos que en el lugar existen más cosas porque no es posible que digamos después de ser ellos capturados todavía quieran regresar, por ahí nos da esa pauta", finalizó el agente fiscal.

Más de 40 mil municiones fueron localizadas en la vivienda en Huehuetenango. (Foto: MP)

La vivienda continúa bajo inspección de las autoridades.

Han localizado armas de fuego, municiones, chalecos antibalas, explosivos, granadas de fragmentación, celulares, dinámina y más.

Las autoridades creen que esta casa servía para guardar ilícitos de una estructura criminal dedicada al narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, y más.

Además, podría tener vínculos con "Los Huistas", sin embargo, es un extremo que aún investigan.