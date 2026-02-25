Trasladan últimas obras del Museo de Arte Colonial en la Antigua Guatemala

-

Las últimas obras que permanecían en el Museo de Arte Colonial en la Antigua Guatemala, fueron trasladadas.

La madrugada de este 25 de febrero, autoridades trasladaron tres de las últimas seis obras de gran formato que permanecían en el Museo de Arte Colonial de la Antigua Guatemala, el cual fue clausurado tras allanamientos del Ministerio Público (MP) en diciembre de 2025.

El MP confirmó el traslado y aseguró que se hacía por orden judicial.

Así fue el traslado de obras del Museo de Arte Colonial. (Foto: MP)

El Ministerio Cultura y Deportes, institución que accionó para evitar su traslado ante un eminente daño, dijo que brindó acompañamiento y que, con el apoyo de expertos, hicieron el traslado para cumplir con lo ordenado por juez.

"Hoy iniciamos los últimos traslados de las obras de gran formato del Museo de Arte Colonial de la Antigua Guatemala. Durante semanas hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para que la colección permaneciera en su lugar, agotando las vías institucionales y jurídicas, siempre actuando con responsabilidad", dijo la ministra.

Museo de Arte Colonial | Seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso para proteger nuestro patrimonio cultural.

Las obras que fueron trasladadas esta madrugada son:

El encuentro de Jesús con la Virgen María Jesús ante Caífas

Pintura alegórica de San Ignacio de Loyola

Las dos primeras, son del pintor Tomás de Merlo (1694-1739).

Museo de Arte Colonial en la Antigua Guatemala. (Foto: Ministerio de Cultura y Deportes)

El allanamiento

El 29 de diciembre de 2025, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación inició un allanamiento en el Museo de Arte Colonial, ubicado en Antigua Guatemala que se extendió por varios días.

Según informó el MP, la investigación surgió por un dictamen que emitió el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala, en el cual establecieron que las piezas arqueológicas, pinturas y lienzos, que tienen más de tres siglos de antigüedad, tienen un deterioro progresivo.

La diligencia fue para secuestrar más de 100 piezas arqueológicas, lienzos y pinturas que tienen tres siglos de antigüedad, reportó la fiscalía.

Allanamiento al Museo de Arte Colonial. (Foto: MP)

Museo clausurado

A raíz de los allanamientos y traslado de piezas, el Ministerio de Cultura, informó que el Museo quedó clausurado.

El 15 de enero pasado, la ministra de Cultura, Liwy Grazioso, dio una conferencia de prensa, para dar más detalles y explicó que la orden judicial girada de "urgente", era para trasladar los bienes del Museo hacia otro recinto porque "tenían daño", pero dijo que trasladarlos de la manera en que se hizo también los puso en riesgo.

Agregó que las obras fueron trasladadas hacia el Palacio Nacional de la Cultura en donde están resguardadas.

"No nos desligamos de la responsabilidad sobre los bienes, de ninguna manera. Los dictámenes emitidos advierten que estos bienes corren riesgo si se trasladan de esa manera. Si el MP insiste en actuar en contra de los dictámenes, serán ellos los que deberán asumir la responsabilidad por cualquier afectación al patrimonio cultural", agregó en ese momento.