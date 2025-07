Trato hecho: Los detalles del fichaje de Rashford por el Barsa

-

Según informó este sábado el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano, el Barcelona y el Manchester United ya habrían llegado a un acuerdo para la cesión de Marcus Rashford al club catalán para la próxima temporada.

El delantero inglés, de 27 años, ya ha dado su visto bueno al traspaso y, desde hace varios días, se entrena al margen debido a que el propio técnico del United, Rúben Amorim, le dijo que no contará con él para la campaña siguiente en la Premier League.

El Barcelona tiene previsto que Rashford viaje a la ciudad condal en las próximas horas para someterse a la revisión médica y unirse a la expedición del equipo, que el próximo jueves iniciará una gira por Japón y Corea.

El Manchester United ha mostrado buena disposición para facilitar la cesión, y se incluirá una opción de compra, que podría rondar los 35 millones de euros, según varios medios en Barcelona.

BREAKING: Marcus Rashford to Barcelona, here we go!



Verbal agreement in principle between all parties involved with Barça planning for medical tests next days.



Loan deal with buy option, details being finalised today then Man Utd will authorize his travel to Spain. ✈️ pic.twitter.com/Hp4sZNBCRv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025

Ante la decisión de Nico Williams de continuar en el Bilbao y la negativa del Liverpool a vender a Luis Díaz, el Barcelona ha optado por fichar a Rashford para reforzar su ataque, especialmente en el flanco izquierdo.

El pasado 22 de junio, Rashford fue muy claro respecto a jugar en el Barcelona al lado de Lamine Yamal: "Por supuesto. Todos queremos jugar con los mejores. Ojalá, veremos", apuntó Marcus cuando estaba de vacaciones en Marbella en el canal de YouTube de los hermanos xBuyer.

Se trata de una operación de bajo riesgo económico para el conjunto culé, cuyo éxito dependerá de la capacidad de Rashford para recuperar su mejor nivel y relanzar su carrera, luego de una caída en su rendimiento en las últimas temporadas.