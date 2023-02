A través de las cámaras de seguridad buscan a responsables del crimen de Eddy Gómez

Así avanzan las investigaciones para dar con los responsables del crimen en contra de Eddy Gómez, el joven que buscaba vender su vehículo, desapareció y fue localizado sin vida.

EN CONTEXTO: Lo que se sabe del crimen del joven que salió a vender un carro y desapareció

El Ministerio Público (MP) informó que la investigación del crimen en contra de Eddy Roberto Gómez Cifuentes, un joven de 31 años que buscaba vender su vehículo, desapareció y fue localizado sin vida, se encuentra a cargo de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida y la Integridad de las Personas.

Además, detallaron que como parte de las pesquisas se realizó un seguimiento en las calles cercanas a donde ocurrieron los hechos. Esto para localizar las cámaras de videovigilancia "a través de las cuales se busca individualizar a los responsables".

El hallazgo del cuerpo sin vida de Eddy se realizó el recién pasado lunes 13 de febrero, en un barranco de unos 50 metros, en el kilómetro 32.5 de la carretera hacia Santa Elena Barillas.

Una venta que se convirtió en tragedia

Eddy había colocado un anuncio en redes sociales para lograr la venta de un vehículo, posteriormente fue contactado por un supuesto comprador que le pidió que le mostrara el carro.

La cita era el lunes 13 de febrero a eso de las 08:00 horas en una plaza comercial ubicada en la zona 18. Eddy se dirigió al lugar y poco después informó que ya habían llegado los supuestos compradores.

Las horas transcurrieron y la familia del joven ya no tuvo comunicación con él, puesto que creían que ya se encontraba en su trabajo, pero no era así y lo comprobaron cuando un compañero de labores llamó para preguntar por qué no había asistido.

Tras la desaparición, la familia de Eddy difundió la alerta de búsqueda y detalló que también se desconocía el paradero del vehículo Mazda CX5 de color gris, con las placas P-066KDM.

Pasadas las 16:00 horas de ese mismo lunes, los Bomberos Voluntarios informaron que se localizó el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 25 años, quien presentaba múltiples impactos de bala.

Sin embargo, fue hasta el martes 14 que el padre de Eddy, Julio Gómez acudió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para reconocer los restos y confirmó que sí se trataba de su hijo.

El sospechoso que huyó y dejó el vehículo

Un familiar de Eddy, con la ayuda del sistema GPS logró localizar el vehículo que el joven intentaba vender, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala.

Por ello, junto a la Policía Nacional Civil (PNC) se realizó la búsqueda, al encontrar el carro se inició una persecución, en donde se percataron que era otro hombre quien manejaba el carro.

Al darse cuenta de que era seguido, el sospechoso chocó varios vehículos estacionados que se encontraban a su paso, abandonó el vehículo y huyó a pie, tal como se observa en cámaras de seguridad del sector.