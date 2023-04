La "travesura" de Camilo a pocas horas de su show en Guatemala (video)

Faltando pocas horas para su show en Guatemala, Camilo se aventuró a una experiencia sobre ruedas.

A pocas horas para que el concierto de Camilo en Guatemala se lleve a cabo, el cantante colombiano decidió aventurarse en una experiencia sobre ruedas.

En las redes sociales de la promotora de eventos, Asa Promotions, se compartió un video del intérprete de "Tutu" dando un breve paseo a bordo de una motocicleta.

"No me dejen solo, no me dejen solo que pasan estas cosas", dice Camilo mientras los presentes se ríen.

¡Sobre ruedas!



A pocas horas de salir al escenario para deleitar a los guatemaltecos, Camilo dio un paseo el motocicleta.



: Asa Promotions pic.twitter.com/HcaTchlIrj — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) April 27, 2023

Camilo deleitará a los guatemaltecos con un concierto en Explanada Cayalá, la noche de este jueves 27 de abril. El escenario ya está listo para recibir al cantante y desde ya, varios asistentes hacen fila para ingresar.

Guatemalteca abrirá show



El colombiano presentará su "De adentro pa afuera tour" en el país en Explanada Cayalá y ahora ya se conoce quién abrirá el concierto representando a Guatemala.

La ganadora de la Gaviota de Plata, Stephanie Zelaya, presentará sus éxitos y lo anunció en sus redes sociales con un mensaje especial.

"Tribu de Guatemala les tengo un chismón como ya saben Camilo viene el 27 de abril y la verdad me considero parte de la tribu porque soy fan desde que arrancó su música, su esencia y lo que que proyecta como artista", compartió.