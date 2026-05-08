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Los tres amigos que iban rumbo a Antigua y fueron hallados sin vida

  • Por Jessica González
08 de mayo de 2026, 15:13
El domingo 3 mayo los vieron con vida por última vez. (Foto: redes sociales)

El domingo 3 mayo los vieron con vida por última vez. (Foto: redes sociales)

Lo que parecía un viaje placentero entre amigos terminó en tragedia.

EN CONTEXTO: Identifican a las cuatro víctimas halladas dentro de costales en San Miguel Dueñas

Tres amigos salieron de San Miguel Petapa rumbo a La Antigua Guatemala, el pasado domingo 3 de mayo.

Según familiares, los tres viajaron en un mismo vehículo, pero desde entonces perdieron comunicación con ellos.

Tras varios días de angustia, sus cuerpos fueron hallados en un terreno de la aldea El Rosario, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, el miércoles 6 de mayo.

Las víctimas fueron identificadas como: Jossé Dionicio Ramírez RumínezKevin Alfonso Pacheco OchoaÁngel Ariel Valencia de León.

Jossé Dionicio Ramírez Rumínez (Foto: redes sociales)
Jossé Dionicio Ramírez Rumínez (Foto: redes sociales)
Kevin Alfonso Pacheco Ochoa (Foto: redes sociales)
Kevin Alfonso Pacheco Ochoa (Foto: redes sociales)
Ángel Ariel Valencia de León (Foto: redes sociales)
Ángel Ariel Valencia de León (Foto: redes sociales)

Según Bomberos Municipales Departamentales, al llegar al lugar localizaron inicialmente dos cuerpos y, tras un rastreo en el área, encontraron otros dos aproximadamente 150 metros más adelante.

Una cuarta víctima fue hallada junto a los tres amigos. Hasta ahora se desconoce si iban juntos o si existía algún tipo de conexión entre ellos.

Se trata de Roberto Carlos Jiménez Rodríguez, de 40 años, originario de Santo Domingo Xenacoj.

De acuerdo a los socorristas, las víctimas estaban atadas de pies y manos dentro de costales.

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