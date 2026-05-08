Los tres amigos que iban rumbo a Antigua y fueron hallados sin vida

Lo que parecía un viaje placentero entre amigos terminó en tragedia.
EN CONTEXTO: Identifican a las cuatro víctimas halladas dentro de costales en San Miguel Dueñas
Tres amigos salieron de San Miguel Petapa rumbo a La Antigua Guatemala, el pasado domingo 3 de mayo.
Según familiares, los tres viajaron en un mismo vehículo, pero desde entonces perdieron comunicación con ellos.
Tras varios días de angustia, sus cuerpos fueron hallados en un terreno de la aldea El Rosario, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, el miércoles 6 de mayo.
Las víctimas fueron identificadas como: Jossé Dionicio Ramírez Rumínez, Kevin Alfonso Pacheco Ochoa y Ángel Ariel Valencia de León.
Según Bomberos Municipales Departamentales, al llegar al lugar localizaron inicialmente dos cuerpos y, tras un rastreo en el área, encontraron otros dos aproximadamente 150 metros más adelante.
Una cuarta víctima fue hallada junto a los tres amigos. Hasta ahora se desconoce si iban juntos o si existía algún tipo de conexión entre ellos.
Se trata de Roberto Carlos Jiménez Rodríguez, de 40 años, originario de Santo Domingo Xenacoj.
De acuerdo a los socorristas, las víctimas estaban atadas de pies y manos dentro de costales.