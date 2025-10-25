¡Atención! Tres hombres mueren tras distintos ataques armados este viernes

-

Tres incidentes armados fueron reportados la tarde de este viernes 24 de octubre.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Urgente! Localizan cadáveres dentro de ocho bolsas plásticas en ruta al Atlántico

Casi de manera simultánea tres ataques armados se registraron en diferentes sectores del departamento de Guatemala, dejando tres hombres muertos.

El primero se registró frente al lote 279, de la sección P, de la colonia El Milagro, en la zona 6 de Mixco, donde Ronal Yovany Zamora Aguilar, de 25 años, quien iba como pasajero en un taxi rotulado.

(Foto: Bomberos Municipales de Mixco)

Otro ataque armado se suscitó en el bulevar de San Rafael II, en la 12 calle y 14 avenida, de la zona 18, donde un hombre de 30 años aproximadamente que aún no ha sido identificado fue abatido a tiros.

(Foto: Bomberos Voluntarios)

La tercera víctima fue Jonathan Alexander Ramirez Samayoa, de 25 años, quien fue abatido a tiros frente a su vivienda en el lote 11 A, manzana 1, cantón las Delicias, en la zona 24.

(Foto: Ronny Glavez/colaborador)

En investigaciones

A las tres escenas fueron alertados diferentes cuerpos de bomberos quienes informaron que las heridas de las víctimas fueron letales.

Por lo que las investigaciones preliminares de detectives de la Policía Nacional Civil (PNC), señalan que se pudo tratar de ataques directos, sin embargo, las líneas de investigación son analizadas.