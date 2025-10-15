Los tres perfiles que se analizan para ser el nuevo ministro de Gobernación

-

Los tres perfiles, que supuestamente se analizan en el Gobierno, son de personas con trayectoria política.

Fuentes consultadas, que prefirieron el anonimato, señalaron que el presidente Bernardo Arévalo analiza tres perfiles para nombrar al sustituto de Francisco Jiménez como titular del Ministerio de Gobernación (Mingob) en medio de la crisis generada por la fuga de 20 reos de máxima peligrosidad.

Las personas que el mandatario considera para ser su próximo ministro de Seguridad del Interior perfiles son: Roberto Antonio Mota Bonilla, Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante y Oliverio García Rodas.

Según las fuentes, el mandatario ha discutido con sus asesores desde la mañana de este miércoles 15 de octubre quien de estas tres personas asumiría como el nuevo ministro de Gobernación.

Ninguno de los tres candidatos es ajeno a la política nacional, de hecho, los tres han ocupado cargos de alto perfil en distintas instituciones, e incluso, uno de ellos ya fue ministro de Gobernación en una ocasión.

Dr. Roberto Antonio Mota Bonilla

El primero sería Roberto Antonio Mota Bonilla, quien laboró un año como subsecretario de la Secretaría de Inteligencia Estratégica (SIE), una dependencia que trabaja directamente con el presidente y su paso por esa dependencia fue durante el Gobierno de Jimmy Morales.

Luego de su salida. Mota Bonilla obtuvo un contrato en el Mingob pero el entonces ministro Francisco Rivas los rescindió y en diciembre de 2018 fue designado como director de Seguridad del Organismo Legislativo (OJ).

Roberto Antonio Mota Bonilla, fue subsecretario de la Secretaría de Inteligencia Estratégica. (Foto: Archivo / Soy502)

Una de las particularidades de este candidato fue que se le relaciona con el expresidente Jimmy Morales, pues él mismo en una ocasión confirmó que al estudiar con el exmandatario un doctorado, este lo invitó a participar en su Gobierno.

Su llegada al OJ no fue bien vista por varios jueces por su cercanía con el entonces presidente ya que consideraban que podría "espiarlos", sin embargo, argumentó que no llegó a ese puesto por recomendación del mandatario sino por un concurso de oposición.

General Ismael Alejandro Cifuentes

El segundo perfil es el general Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante, actual coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad (STCNS), que entre otras atribulaciones tiene el mandato de formular el proyecto de Política Nacional de Seguridad.

General Ismael Alejandro Cifuentes Bustamante, actual coordinador de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad. (Foto: Archivo / Soy502)

Entre otros cargos fungió como agregado de Defensa, militar, naval y aéreo a la Embajada de Guatemala en Washington, Estados Unidos en 2015 y como comandante del Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz en Creompaz, en 2018.

También fue comandante del Comando de Educación del Ejército de Guatemala (Cosede), que es el mando rector de la educación y doctrina del Ejército de Guatemala y un centro para la profesionalización de los oficiales del ejército.

Fue ascendido a general de brigada en diciembre de 2018 por el entonces presidente Jimmy Morales, pasó a situación de retiro en diciembre de 2019 y tiene un doctorado en ciencia política y seguridad y estudia otro en ciencias políticas y seguridad.

Oliverio García Rodas, exministro de Gobernación y exdiputado por más de dos décadas. (Foto: Archivo / Soy502)

Oliviero García Rodas

El último perfil es el de Oliverio García Rodas, quién ya fue ministro de Gobernación, se desempeña como asesor presidencial en temas de seguridad y ocupó el cargo de ministro durante el gobierno de Alejandro Giammattei.

En dicha ocasión, presentó su renuncia tras la polémica que originó publicar un acuerdo ministerial en el cual se ordenaba la inscripción de la ONG Planned Parenthood en el país, la cual había sido acusada de practicar abortos en el extranjero.

De su trayectoria se conoce que formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente, entre 1984 y 1985. Además, fue diputado al Congreso de la República durante dos décadas.

También resalta que García Rodas fue parte de la terna que el entonces presidente Otto Pérez envió al Congreso para elegir al sustituto de Roxana Baldetti, quien renunció al cargo.

Soy502 consultó con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) si el presidente Bernardo Arévalo analiza nombrar al próximo ministro de Gobernación de entre estos tres perfiles, pero al cierre de esta nota no han respondido a la pregunta.