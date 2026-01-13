El Tribunal que conocerá el juicio contra Pedro Cuevas

-

El cantante guatemalteco Pedro Cuevas fue enviado a juicio, el cual iniciará en febrero.

El próximo 2 de febrero iniciará el juicio en contra del cantante Pedro Cuevas por el delito de agresión sexual en concurso real con agravación con la pena.

El debate oral y público estará a cargo del Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez, el cual está ubicado en la Antigua Guatemala, en donde inició el caso.

Se espera que ese día, inicie la presentación de las pruebas que tiene el Ministerio Público en contra del cantante. También deberán presentarse las pruebas de los querellantes y de la defensa.

El Tribunal deberá conocer y calificar las pruebas para finalmente emitir una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria.

Pedro Cuevas al ingresar a los juzgados de Femicidio de Chimaltenango. (Foto: Nuestro Diario)

El caso

La denuncia contra Cuevas es de 2021, pero el proceso penal ha sido lento por las múltiples acciones legales.

El caso empezó a avanzar, cuando la Sala Regional Mixta, en noviembre de 2024, resolvió ligar a proceso penal a Cuevas y ordenó a la jueza Mayra Méndez, de Chimaltenango, que así lo hiciera, pues ella ya le había dictado sobreseimiento a favor del cantante.

Fue en mayo de 2025, cuando la jueza, en cumplimiento de lo ordenado por la Sala, lo ligó a proceso penal y fijo la audiencia de etapa intermedia para noviembre de ese mismo año.

En la etapa intermedia, la jueza nuevamente le dictó sobreseimiento. Fue en ese momento, que la mamá de la víctima, expuso el caso para pedir justicia.

Mientras, Cuevas insistió en que era inocente.

En diciembre de 2025, el MP y querellantes, apelaron la resolución de sobreseimiento.

En enero de 2026, la Sala Regional Mixta, revocó la resolución de la jueza y envió a juicio a Cuevas, por considerar que hay elementos suficientes para que enfrente un debate oral y público.

Previo al inicio de juicio, la jueza Méndez celebró audiencia de ofrecimiento de prueba en donde admitió la mayoría de medios de prueba en contra del cantante.

Además, confirmó que el juicio iniciará el 2 de febrero.