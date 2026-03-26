Elección de Rector: tribunal da 48 horas al CSU de la Usac por cuerpos electorales

La elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala se realizará el próximo 8 de abril, tras concluir el descanso de Semana Santa.
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La Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo, admitió para su trámite una acción de amparo que pretende garantizar tres cuerpos electorales que participarán en la elección del rector de la Universidad de San Carlos (Usac) para el período 2026-2030.
Con esta resolución, el Tribunal de Amparo fijó 48 horas al Consejo Superior Universitario y a la Junta Electoral Universitaria para que presenten el informe circunstanciado respectivo.
Cuerpos electorales
Según la parte resolutiva, los cuerpos electorales en mención están integrados por los estudiantes:
Por la Facultad de Ciencias Económicas:
- José Alexander Velásquez Franco
- Ana Lucia Tavico Sandoval
- Amalia Michelle Cano Ramírez
- Edwin Enilson Martínez Gómez
Por la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Xavier Alejandro Reyes Gálvez
- Neptaly Luisdsriem Esau Jom Hernández
- Nayeli Nikte Chacach Mux, Marcela Eunice Tuchan Juárez
- Ana Gabriela Cabrera Escobar
Por la Facultad de Agronomía
- Anderson Javier Castro Jiménez
- Byron Josué Hernández Méndez
- Héctor David Véliz Rivera
- Luis Francisco López Azurdia
- Luis Fernando Orozco Velásquez
Elección de Rector
La elección del rector de la USAC, período 2026-2030, está prevista, según la convocatoria, para el miércoles 8 de abril.
Esta elección se realizará en el Hotel Museo Casa Santo Domingo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Para esta votación están habilitados 10 cuerpos electorales de estudiantes, 10 cuerpos electorales de profesores y 14 cuerpos electorales de profesionales no docentes electos por los 14 Colegios Profesionales.