Accidente múltiple: Tres vehículos colisionan en la Interamericana

Bomberos Municipales Departamentales atienden a varios heridos tras el percance vial.
OTRAS NOTICIAS: Derrumbe CAES: Retiran maquinaria que había quedado soterrada
La noche de este 10 de octubre, en el kilómetro 80 de la ruta Interamericana hacia el Occidente, se produjo una triple colisión vehicular.
Bomberos Municipales Departamentales atendieron a varias personas que resultaron heridas en el lugar.
Una persona fue trasladada en estado delicado al Hospital de Tecpán, según informaron los elementos bomberiles.
En las imágenes se observa un picop que se encuentra en el lugar, el cual presenta serios daños en la parte frontal.
También, se logra ver un camión involucrado que quedó volcado a un costado de la carretera.