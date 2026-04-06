Triste adiós: fallece "Chispa", la perrita bombero de Panajachel

"Chispa" pertenecía a la 33 compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel.
OTRAS NOTICIAS: Surge video que muestra a acompañante de Jesler Palacios tratando de pedir ayuda
La 33 compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel le ha dado el último adiós a una de las piezas claves de su equipo.
Se trata de "Chipa", la perrita bombero que llevaba 15 años siendo parte del cuerpo de socorristas.
Sus compañeros la despiden así
"Hoy inició su camino a la estación 0 "la chispa" una compañera amigable, respetuosa y sobre todo siempre atenta a estar al pendiente de la 33 compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel, testigo y participe de muchas de las emergencias más relevantes y de mayor impacto en nuestro municipio".
"Chispa" engalanó los desfiles junto a miembros de la compañía durante actividades públicas del pueblo.