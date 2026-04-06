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Triste adiós: fallece "Chispa", la perrita bombero de Panajachel

  • Por Jessica González
06 de abril de 2026, 09:49
La perrita llevaba 15 años siendo parte del equipo. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

La perrita llevaba 15 años siendo parte del equipo. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

"Chispa" pertenecía a la 33 compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel.

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La 33 compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel le ha dado el último adiós a una de las piezas claves de su equipo. 

Se trata de "Chipa", la perrita bombero que llevaba 15 años siendo parte del cuerpo de socorristas.

(Foto: Bomberos Voluntarios)
(Foto: Bomberos Voluntarios)

Sus compañeros la despiden así 

"Hoy inició su camino a la estación 0 "la chispa" una compañera amigable, respetuosa y sobre todo siempre atenta a estar al pendiente de la 33 compañía de Bomberos Voluntarios de Panajachel, testigo y participe de muchas de las emergencias más relevantes y de mayor impacto en nuestro municipio".

"Chispa" engalanó los desfiles junto a miembros de la compañía durante actividades públicas del pueblo.

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