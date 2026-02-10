Tropiezo en Londres: No hay quinta seguida para Manchester United

-

No hubo quinta victoria seguida para el Manchester United de Michael Carrick, que empató 1-1 este martes en su visita al West Ham en la 26ª fecha de la Premier League.

Además, el Chelsea de Rosenior se dejó sus primeros puntos en su empate 2-2 en casa con el Leeds y el Tottenham y su técnico, Thomas Frank, ven el futuro cargado de nubes tras perder 2-1 también en Londres ante el Newcastle.

Pese a no haber ganado, el empate deja buen sabor de boca a un Manchester United que sigue sin perder desde que Carrick tomó las riendas del equipo y que se llevó un punto este martes con un gol "in extremis".

En la clasificación, Manchester United (4º, 44 puntos) y Chelsea (5º, 43 puntos) siguen detrás del Aston Villa (3º, 47 puntos), que recibe al Brighton el miércoles.

En la cancha del West Ham, los Red Devils de Carrick salvaron su imbatibilidad gracias a un nuevo gol de Benjamin Sesko (90+6'), que ya había sido el héroe en el tiempo añadido contra Fulham (3-2) la semana pasada.

Así pues, el mediático aficionado del United Frank Ilett no podrá cortarse el pelo, después de haber prometido en octubre de 2024 que se dejaría crecer la melena hasta que su equipo ganase cinco partidos seguidos.