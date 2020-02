El truco para arreglar cierres de zipper que se ha viralizado

Las frustrantes batallas contra un cierre de zipper zafado parecen tener sus días contados. Un video que lleva millones de reproducciones en Twitter tiene a los internautas fascinados.

En las imágenes, se muestra que con la ayuda de un tenedor es posible volver a poner una cremallera en su carril en cuestión de segundos.

Hasta la estrella de Hollywood Ryan Reynolds, compartió el clip en el que se revela la manera muy simple, pero ocurrente de reparar el zipper de una prenda. "He esperado toda mi vida por esto", escribió el actor.

I’ve waited my whole life for this. https://t.co/mVWUioY2F8 — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 11, 2020

Aunque el truco resulta útil, algunas personas reclaman que se trata de una solución temporal, pues no hay nada en la parte inferior del cierre que evite que se vuelva a salir.

Este video empezó a circular en redes sociales a finales del año pasado. El banquero y autor Jesse Torris ya lo había compartido.

En su momento el usuario argentino @Rodricasla09 también divulgó el video, que consiguió 3.3 millones de vistas. Además agregó un tip extra para que el tenedor no sea solo una solución temporal.

Internet es servicio pic.twitter.com/Ua0va3cNK1 — Rodri. (@Rodricasla09) October 21, 2019

*Con información de Yahoo

