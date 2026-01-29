Trump anuncia que ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela

-

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", Dijo el presidente estadounidense.

El presidente Donald Trump anunció este jueves 29 de enero que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales, tras una conversación con la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé de que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial", dijo a periodistas, al inicio de una reunión de su gabinete ministerial en la Casa Blanca.

Presidente de Estados Unidos y Venezuelo han sostenido comunicación desde que Delcy Rodríguez fue proclamada. (Foto: AFP)

Las aerolíneas comerciales interrumpieron prácticamente todos los vuelos a Caracas tras una advertencia el pasado 21 de noviembre de la Administración Federal de Aviación (FAA), esto hasta el ataque aéreo en la madrugada del 3 de enero que derrocó al presidente Nicolás Maduro.

Incluso, el cierre fue renovado en distintas ocasiones. "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco a Venezuela y estarán seguros allá", aseguró el mandatario.

"Tenemos a las grandes compañías petroleras rumbo a Venezuela, inspeccionando y eligiendo sus ubicaciones, y van a traer de vuelta una riqueza tremenda para Venezuela y para Estados Unidos", explicó.

Se admite nuevamente el ingreso de vuelo comerciales. (Foto: Aeropuerto Caracas)

"Venezuela, de hecho, va a ganar más dinero del que ha ganado nunca, y eso es algo bueno" aseguró.

Tras la caída de Maduro, quien está encarcelado en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico, Estados Unidos improvisó un esquema de control de los beneficios del crudo venezolano, que luego de depositarlo en Catar es transferido al gobierno de Rodríguez, supuestamente con un monitoreo mensual del gasto.