Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Trump aseguró que Delcy Rodríguez está cerrando el centro de torturas en Caracas

  • Por Reychel Méndez
06 de enero de 2026, 13:24
Durante su discurso mencionó que Maduro es un "tipo violento" (Foto: AFP)

Durante su discurso mencionó que Maduro es un "tipo violento" (Foto: AFP)

El presidente estadounidense también ofreció nuevos detalles de la operación que logró la detención del exdictador de Venezuela.

OTRAS NOTICIAS: EE.UU. revela que Diosdado Cabello negoció con ELN para traficar drogas

Donald Trump, afirmó el lunes 05 de enero que la recién nombrada jefa del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, está procediendo al cierre de un centro de torturas en el corazón de Caracas, tras la caída de Nicolás Maduro.

Durante un acto de su partido, Trump aseguró que "tenían una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada", en referencia a las instalaciones en las que son detenidos los presos políticos de ese país, aunque no hizo mención directa al Helicoide.

Delcy Rodriguez, la nueva presidente de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. (Foto: AFP)
Delcy Rodriguez, la nueva presidente de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro. (Foto: AFP)

Asimismo, el mandatario describió a Maduro como un tipo violento ya que ha asesinado a millones de personas gracias a su poder como expresidente de Venezuela. También mencionó que la operación tomó de sorpresa al expresidente que ya se encuentra privado de libertad. 

Respecto a la operación militar solo indicó que se cortó la electricidad en casi todo el país y se utilizaron 152 aviones para la captura. 

El expresidente fue capturado el fin de semana pasado. (Foto: Redes Sociales)
El expresidente fue capturado el fin de semana pasado. (Foto: Redes Sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar