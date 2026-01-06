EE.UU. revela que Diosdado Cabello negoció con ELN para traficar drogas

-

Las revelaciones de un documento judicial divulgado en Estados Unidos pusieron nuevamente la atención sobre la frontera entre Colombia y Venezuela debido al tráfico de drogas.

OTRAS NOTICIAS: Reportan disparos cerca del palacio presidencial de Venezuela la noche de este lunes

Un documento judicial permitió conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos señala directamente al actual ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosado Cabello, de gestionar el tránsito de drogas por el territorio fronterizo.

El indictment —acusación formal en Estados Unidos— se hizo público el sábado 3 de enero de 2026, mismo día en el que el país que preside Donald Trump llevó a cabo una operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Portada del documento judicial divulgado en Estados Unidos sobre Diosdado Cabello. (Foto: Documento Judicial EEUU)

Este documento señala directamente a Diosdado Cabello por una serie de viajes a zonas limítrofes donde sostuvo contactos con estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para asegurar el tránsito de cocaína de Colombia hacia su territorio.

Uno de los fragmentos más relevantes del indictment expone que Cabello viajaba regularmente a pistas aéreas clandestinas controladas por el ELN cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela para garantizar el paso seguro y continuo de la cocaína por territorio venezolano.

La investigación resalta que la situación tiene impacto directo en Colombia debido a los más de 2.200 kilómetros de frontera compartida entre ambos países. También indica que entre 2022 y 2024, Diosdado Cabello realizó viajes regulares a pistas clandestinas controladas por el ELN.

Según el documento judicial de EEUU, Diodado Cabello y la Ejército de Liberación Nacional habrían trabajado en conjunto para traficar droga. (Foto: AFP)

En ese extenso territorio, la Fiscalía norteamericana sitúa las zonas que fueron descritas como corredores estratégicos donde el ELN mantuvo control territorial y operó pistas aéreas clandestinas usadas para el envío de droga.

Por último, el expediente también señala que durante ese periodo el aliado del régimen recibió ingresos vinculados al tráfico de cocaína y que en 2025 narcotraficantes colombianos discutieron con un asociado suyo planes para mantener esas rutas activas.

* Con información de infobae