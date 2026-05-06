Trump considera "muy posible" un acuerdo de paz con Irán

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El mandatario estadounidense, Donald Trump dijo que se han tenido "muy buenas" conversaciones con Irán en las últimas 24 horas.

EN CONTEXTO: Trump llama a Irán a actuar con inteligencia y llegar a un acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump consideró este miércoles 6 de mayo, "muy posible" un acuerdo de paz con Irán.

"Hemos tenido muy buenas conversaciones en las últimas 24 horas, y es muy posible que logremos un acuerdo", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

El multimillonario republicano ya había mostrado una postura conciliadora a primera hora del día. "Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado, lo cual quizá sea mucho suponer, la ya legendaria 'Furia Épica' llegará a su fin", afirmó Trump en Truth Social.

El portavoz de la diplomacia de la República Islámica, Esmail Baghai, afirmó que "Irán sigue examinando el plan y la propuesta estadounidense".

| AHORA: El presidente Trump emite un comunicado en medio de informes de que un acuerdo para poner fin a la Guerra de Irán es inminente.



"Suponiendo que Irán acepte entregar lo que se ha acordado... La Furia Épica llegará a su fin." pic.twitter.com/Nrh3cWu72D — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 6, 2026

"Esperanzas"

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, cuyo país acogió el 11 de abril negociaciones directas entre Irán y Estados Unidos que hasta ahora no habían tenido continuidad, dijo tener "esperanzas" de que "la dinámica actual desemboque en un acuerdo duradero".

Israel, sin embargo, está "preparado para todos los escenarios" frente a Irán, advirtió el primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, afirmó por su parte al término de una visita a China que Teherán cuenta con Pekín (principal comprador de su petróleo) para establecer "un nuevo marco regional de posguerra que pueda equilibrar el desarrollo y la seguridad".

Su homólogo chino, Wang Yi, reclamó un cese "completo" de las hostilidades y llamó a Estados Unidos e Irán a reabrir "lo más rápido posible" el estrecho de Ormuz.

*Con información de AFP