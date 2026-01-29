Trump dice que Putin acordó no atacar Kiev durante una semana

-

Las temperaturas demasiada bajas debido al invierno han interrumpido los suministros en Ucrania.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este jueves que le pidió "personalmente" al mandatario ruso Vladimir Putin que detenga durante una semana los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades de Ucrania, y aseguró que el líder ruso "aceptó".

Al menos seis personas murieron este jueves en una serie de ataques rusos en el sur y el centro de Ucrania, informaron las autoridades, mientras se esperan el domingo nuevas conversaciones diplomáticas entre Moscú, Kiev y Washington.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el jueves que confiaba en que Estados Unidos ayudara a asegurar una pausa de una semana en los ataques rusos contra la red energética de Ucrania debido a una ola de frío en los próximos días.

Zelenski agradeció al presidente Trump. "Esperamos que Estados Unidos pueda hacer que esto suceda", sostuvo el líder ucraniano.

Los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania han dejado a millones de personas con interrupciones en el suministro de luz, calefacción y agua en medio de temperaturas gélidas, empujando a este país devastado por la guerra de cuatro años hacia una crisis humanitaria.

"Frío récord"

Trump explicó durante un consejo de ministros en la Casa Blanca que hizo la petición a Putin debido al frío "excepcional" del invierno en Ucrania.

"No es simplemente frío, es un frío excepcional. Frío récord, allá también están sufriéndolo", añadió Trump, comparándolo con la actual ola de frío polar en Washington.

"Nunca han experimentado un frío así. Y yo personalmente le pedí al presidente Putin que no disparara contra Kiev y las distintas ciudades durante una semana. Y él aceptó hacerlo, y tengo que decir que fue muy amable", agregó.

No hubo reacción inmediata del Kremlin, pero Trump dijo confiar en que Putin cumplirá el acuerdo.

La agencia meteorológica estatal de Ucrania pronosticó una caída drástica de las temperaturas, hasta llegar a -30ºC en los próximos días.

