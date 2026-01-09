Trump: EE. UU. decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela

-

El presidente estadounidense Donald Trump ofreció total seguridad para las empresas petroleras.

Estados Unidos decidirá qué petroleras pueden operar en Venezuela y hará de intermediario entre ellas y el gobierno del país sudamericano, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

"Vamos a tomar la decisión sobre qué petroleras van a entrar (en Venezuela), vamos a cerrar el acuerdo", dijo Trump al recibir a más de una veintena de representantes de empresas de este sector en la Casa Blanca.

"Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela", advirtió el mandatario republicano.

"Y tendrán total seguridad. Una de las razones por las que no podían trabajar (en Venezuela) es que no tenían garantías. Pero ahora tienen seguridad total", enfatizó Trump.

Esto se da luego que EE. UU. lograra capturar a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, el pasado sábado 3 de enero, en una operación militar que sacudió al mercado petrolero.

Petrolero incautado

El país norteamericano dijo este viernes 9 de enero que incautó otro petrolero, el cual intentó romper un bloqueo naval estadounidense destinado a impedir que salga de Venezuela crudo sancionado, este fue el quinto barco detenido en las últimas semanas.

El Olina es "otro buque tanque de la 'flota fantasma' sospechoso de transportar petróleo embargado" y fue incautado después de que "zarpara de Venezuela intentando eludir a las fuerzas estadounidenses", dijo la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en una publicación en X.

*Con información de AFP.