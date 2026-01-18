Milei anuncia que fue invitado por Trump a unirse al consejo de paz para Gaza

-

Javier Milei dijo que Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo.

El presidente argentino, Javier Milei, anunció este sábado que recibió una invitación del mandatario estadounidense, Donald Trump, para sumarse como miembro fundador del "consejo de paz" para Gaza anunciado el jueves pasado.

Al compartir una imagen de la carta de invitación, Milei escribió en X que será "un honor" acompañar la iniciativa presidida por el propio Trump e integrada además por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La Casa Blanca indicó que el consejo de paz para Gaza abordará cuestiones como el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiación a gran escala y movilización de capital".

"Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar", dijo el mandatario estadounidense en redes sociales al hacer el anuncio.

El ultraliberal Milei, un aliado de Trump en la región, escribió que "Argentina siempre estará del lado de los países que luchan de frente contra el terrorismo, que defienden la vida y la propiedad y que promueven la paz y la libertad".

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, también informó este sábado que recibió el viernes una invitación de Trump para formar parte del consejo.