Trump lanza tarjeta dorada de $1 millón para vivir en EE. UU.

El presidente Donald Trump anunció el lanzamiento oficial de la Trump Gold Card, una vía acelerada a la residencia y eventual ciudadanía para extranjeros adinerados.

La tarjeta dorada del presidente estadounidense se anunció inicialmente en febrero y se formalizó mediante un decreto en septiembre. Esta tarjeta permitirá obtener residencia permanente a cambio de una contribución de un millón de dólares.

Las empresas también podrán patrocinar a trabajadores extranjeros por dos millones de dólares.

El republicano comparó este beneficio con la tradicional green card, aunque subrayó que está dirigida a "personas adineradas". Quienes la adquieran recibirán estatus EB-1 o EB-2, reservado hasta ahora para talentos extraordinarios o ejecutivos multinacionales.

El documento tendrá un valor millonario y permitirá acelerar el proceso para vivir y trabajar en el país norteamericano (Foto: Newsweek)

"Es muy emocionante, para mí y para el país, acabamos de lanzar la tarjeta dorada de Trump. Aproximadamente en 30 minutos, el sitio estará en línea y todos los fondos irán al Gobierno de los Estados Unidos", dijo el mandatario en un evento de mesa redonda.

Esta iniciativa también incluye la Trump Platinum Card (tarjeta plateada), con un costo de cinco millones de dólares, que permite pasar 270 días al año en EE. UU. sin pagar impuestos federales por ingresos generados en otros países. Esto lo confirmó el secretario de Comercio, Howard Lutnick.

Estas tarjetas son como las green card de los millonarios. (Foto: Bloomberg)

A este programa ya se inscribieron 70mil personas para recibir información al respecto.

A pesar de las declaraciones de funcionarios, algunos expertos advierten que este programa podría conllevar desafíos legales y fiscales; mientras que abogados de migración señalaron que cuestiones geopolíticas y regulaciones financieras podrían limitar las solicitudes.

*Con información de CNN y Telemundo