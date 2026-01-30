Trump levanta parcialmente su embargo petrolero a Venezuela

-

Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados.

Estados Unidos informó este jueves el levantamiento parcial del embargo sobre el petróleo de Venezuela, poco después de que el Parlamento de ese país reformó su ley de hidrocarburos que abre la industria al sector privado.

La relación entre los dos países dio un vuelco luego que el presidente Donald Trump ordenara un operativo en Caracas el 3 de enero, que resultó en la captura de Nicolás Maduro.

Su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió el poder y comenzó los acercamientos con Washington.

"Estamos dando pasos históricos, estamos dando pasos importantes", dijo Rodríguez ante seguidores al término de una marcha organizada por el chavismo con trabajadores petroleros para celebrar la aprobación de la ley.

La ley es una reforma a un texto de 2006 y ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de la exploración, y menos impuestos.

Poco después de su aprobación, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció una flexibilización del embargo que Trump impuso al crudo venezolano en 2019, durante su primer mandato.

#Video | Reformada Ley de Hidrocarburos de Venezuela



“La Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, permitirá hacer mucho más competitivo, la contratación de empresas nacionales o extranjeras para la explotación del petróleo”, destacó Jorge Rodríguez, presidente de la… pic.twitter.com/zHSFv0oZp5 — Alma Plus Tv (@almaplustv) January 30, 2026

La flexibilización

El Tesoro precisó que Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido "a la jurisdicción de Estados Unidos".

Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense. No autoriza ningún tipo de transacción relacionada con Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte. También hay restricciones sobre China.

Toda venta a un país que no sea Estados Unidos deberá ser reportada previamente a Washington, indicó el texto.

#29Ene 8:00 pm | OFAC flexibiliza sanciones y autoriza transacciones con crudo venezolano. El Departamento del Tesoro emitió una licencia general que permite operaciones de exportación, transporte y refinación de petróleo venezolano bajo condiciones específicas, con el objetivo… pic.twitter.com/l75AOQLoKz — Luis Olavarrieta (@LuisOlavarrieta) January 30, 2026

*Con información de AFP.