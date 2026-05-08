Trump ordena desclasificar archivos de ovnis

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Trump habría solicitado la desclasificación de estos documentos para que aficionados también pudieran conocerlos.

Durante este viernes 8 de mayo, el Pentágono publicó en su sitio web una serie de documentos secretos sobre los ovnis. A lo cual el presidente estadounidense reaccionó con emoción ya que con anterioridad había solicitado que se desclasificaran.

Trump habría solicitado en febrero a las agencias federales de Estados Unidos que empezaran a identificar y publicar los archivos relacionados con ovnis y extraterrestres debido al gran interés que generan.

El mandatario había solicitado la publicación de estos archivos con anterioridad. (Foto: AFP)

Ese mismo día, el mandatario criticó al expresidente Barack Obama por supuestamente haber divulgado "información clasificada" sobre extraterrestres.

Esto se debió a que Obama había comentado en un podcast, unos días antes, sobre la existencia de la vida fuera de la Tierra.

"Son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en el Área 51", dijo Obama , en referencia a la instalación militar ultrasecreta de Estados Unidos en Nevada, sobre la que se han desarrollado numerosas teorías conspirativas sobre los ovnis.

La imagen muestra uno o más objetos no identificados sobre el oeste de Estados Unidos en septiembre de 2025. (Foto: AFP)

El interés en los ovnis se ha reactivado en los últimos años, en los que el gobierno estadounidense ha investigado informes de aeronaves aparentemente sobrenaturales, en medio de preocupaciones de que adversarios pudiesen estar probando tecnologías muy avanzadas.

En marzo de 2024, el Pentágono publicó un informe en el que afirmaba no tener pruebas de que los "fenómenos anómalos no identificados" fueran tecnología alienígena.