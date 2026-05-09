TSE anuncia capacitación para los interesados en ser voluntarios electorales

Con el objetivo de capacitar a los interesados en formar parte del voluntariado cívico que participará en los próximos comicios generales.
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Las autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE) lanzaron la convocatoria a participar en un curso para desempeñarse como voluntario electoral, el cual estará amparado por una certificación oficial.
La modalidad de dicho entrenamiento será virtual y entre sus contenidos se incluye la identificación y aplicación de manera ética y responsable de los principios, roles y procedimientos de dicho voluntariado, informó el TSE.
La inscripción termina este 10 de mayo y para el efecto, se habilitó un formulario en línea.
El voluntariado cívico fue creado en 2011 y está integrado por jóvenes que se encargarán de difundir las actividades del TSE y apoyan las actividades de motivación al empadronamiento, así como orientar a la población el día de las elecciones.