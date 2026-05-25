TSE espera que Congreso apruebe Q100 millones para el proceso electoral de 2027

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Las autoridades electorales dicen que sin los fondos afrontarían dificultades para cumplir con los plazos del evento electoral.

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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) espera que el Congreso de la República apruebe una ampliación presupuestaria de Q100 millones para fortalecer la preparación del proceso electoral de 2027, luego de los recortes que sufrió la institución en su presupuesto.

Durante una conferencia de prensa, Quelvin Jiménez, magistrado vocal IV del TSE, explicó que la iniciativa de ley 6773 podría ser conocida durante la sesión solemne programada para el próximo 2 de junio en el Congreso de la República.

Según detalló el magistrado, la propuesta contempla disposiciones presupuestarias para fortalecer al órgano electoral de cara a los comicios generales de 2027 y permitiría trasladar Q100 millones al TSE de los Q222 millones que previamente le fueron recortados.

Jiménez indicó que la aprobación de la normativa requiere ser conocida de urgencia nacional, por lo que necesita el respaldo de al menos 107 diputados.

El Tribunal Supremo Electoral podría afrontar dificultades para el proceso electoral 2027 si su presupuesto no es ampliado señalan los magistrados. (Foto: Archivo / Soy502)

El magistrado aseguró que existe expectativa de que los partidos políticos representados en el Legislativo respalden la iniciativa, tomando en cuenta las manifestaciones públicas que han realizado sobre la importancia de contar con un proceso electoral fortalecido.

Además del aporte económico, la propuesta también contempla excepciones a determinados procesos de contratación, lo cual, según el funcionario, sería de utilidad para agilizar adquisiciones y preparativos vinculados al proceso electoral.

Al ser consultado sobre las implicaciones de que el Congreso no apruebe la ampliación presupuestaria, Jiménez reconoció que el TSE podría avanzar con los recursos que ya fueron trasladados por el Ministerio de Finanzas.

Sin embargo, advirtió que las limitaciones en los procesos de contratación representarían una dificultad para cumplir con los tiempos establecidos.

Pese a ello, aseguró que el Tribunal ya inició la revisión de sus planes de trabajo para comenzar lo antes posible con los procesos administrativos y de compras necesarios para la organización de las elecciones.

El magistrado también confirmó que el pasado viernes fueron acreditados Q200 millones de los Q500 millones que ya habían sido aprobados para la preparación del proceso electoral de 2027.

Según explicó, esos recursos permitirán agilizar la planificación institucional y los procesos de adquisición que no habían podido desarrollarse debido a la falta de disponibilidad presupuestaria.