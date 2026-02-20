Versión Impresa
Turba agrede a familiares del alcalde de Santiago Atitlán

  • Con información de Alfonso Guárquez/Colaborador
20 de febrero de 2026, 13:31
La turba agredió a familiares del alcalde. (Foto:&nbsp;Alfonso Guárquez/Nuestro Diario)

Pobladores de Santiago Atitlán reaccionaron inconformes al regreso de Francisco Coché Pablo, alcalde municipal de dicho municipio.

El alcalde intentó retomar el puesto, acompañado de un pequeño grupo de agentes de la Policía Nacional Civi (PNC); sin embargo, la población interceptó el paso hacia la municipalidad con manifestantes y barricadas, quienes quemaron neumáticos y rodearon el edificio.

Además, los inconformes causaron daños en el inmueble del alcalde y agredieron a su cónyuge e hijas, quienes fueron evacuadas por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC).

"La población está en contra de la toma de posesión de Francisco Coché Pablo, como alcalde municipal", dijeron los agentes.

(Foto: Alfonso Guarquéz/Nuestro Diario)
Cerca de 300 personas se reunieron frente de la municipalidad con la consigna de no permitir el ingreso del alcalde a las instalaciones de la municipalidad.

La población acusa del jefe de edil de actos de corrupción, por la autorización de más de 233 nuevas lineas de mototaxis. 

