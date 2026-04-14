¡San Benito, Petén se viste de gala! Descubre todo sobre su gran fiesta patronal

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​Celebra la fiesta patronal de San Benito, Petén en honor a San Benito de Palermo. Descubre el calendario de eventos, el festival folclórico internacional y la procesión solemne. ¡Vive la tradición petenera!

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El municipio de San Benito, Petén, se viste de gala y tradición durante este mes para conmemorar su fiesta patronal en honor a San Benito de Palermo.

Esta festividad es una de las más emblemáticas del departamento, pues amalgama la devoción religiosa con la riqueza cultural de una comunidad que mantiene vivas sus raíces.

La iglesia de San Benito luce adornada durante la feria patronal, punto de encuentro para fieles y visitantes. (Foto: Municipalidad de San Benito)

El epicentro de la actividad religiosa es la parroquia local, donde cientos de fieles se congregan para participar en las novenas y en la solemne misa mayor, especialmente el día principal, que será el domingo 19 de abril.

Durante estas ceremonias, los devotos agradecen los milagros atribuidos a San Benito de Palermo y piden por la prosperidad de sus familias.

Feligreses participan en actividades religiosas en el marco de la celebración patronal del municipio. (Foto: Municipalidad de San Benito)

​Más allá de lo litúrgico, la fiesta titular destaca por su despliegue folclórico. Los alrededores del parque se han transformado en un escenario vibrante donde se presentan bailes tradicionales.

​La feria también ofrece una variada oferta gastronómica, donde no pueden faltar los bollos, el tamal petenero y las conservas de la región. Asimismo, la instalación de juegos mecánicos y puestos de artesanías brinda un ambiente de sano esparcimiento para todas las edades, además, las diferentes actividades se coordinan entre autoridades municipales, religiosas y familias locales.

Coloridos desfiles recorren las principales calles, llenando de alegría y tradición a San Benito. (Foto: Redes Sociales)

Los distintos eventos que se programaron para esta edición están a cargo de distintas familias de la localidad. En las actividades de hoy, 14 de abril, destacará la vuelta a la chatona y caballito, a las 15:00 h, y por la noche habrá una cuadrangular de papifutbol en el parque del barrio La Ermita.

Mañana será la noche cultural y festival infantil del nivel parvulario; y el jueves 16 de abril será la velada cultural con institutos oficiales y municipales, mientras que en el parque del barrio La Ermita habrá baile social con el Grupo Petengueros.

La feria patronal reúne a la comunidad en un ambiente de convivencia, fe y celebración. (Foto: Municipalidad de San Benito)

El viernes 17, a las 19:30 será la Gran Gala del IV Festival Folklórico Internacional, que resaltará los 28 años del Ballet Folklórico San Benito, evento para el que se contará con ballets invitados de El Salvador, Nicaragua y Panamá.

En la antesala al gran día, el sábado 18, habrá convite familiar por la tarde y a las 8:00 de la noche un baile social con la Marimba Orquesta Niña Petenera. El ambiente comenzará a animarse mucho más con la caminata a orillas del lago, acompañada de una banda musical, con la que se dará la serenata al patrono, a partir de las 10:00 de la noche.

El domingo 19, el día del Santo Patrono San Benito de Palermo, no puede faltar la alborada y rezo del rosario, así como la vuelta a la chatona y el caballito con el ballet folclórico anfitrión e invitados, como el Panchimalco, de El Salvador; el Jilinjoche, de Nicaragua, y Brisas Panameñas.

A las 4:30 de la tarde saldrá la solemne procesión por las principales calles del municipio. El cierre será a las 8:00 de la noche con un espectáculo de juegos piroténicos y un baile social amenizado por el Grupo Los Phoenix, en el parque La Ermita.