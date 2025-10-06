La UEFA aprueba que el Villarreal vs Barcelona se dispute en Miami

-

La UEFA aprobó este lunes "a su pesar" y "de manera excepcional" la solicitud de las ligas de España e Italia para trasladar dos partidos a Estados Unidos y Australia, respectivamente, un hecho sin precedentes en el mundo del futbol.

En un comunicado, el comité ejecutivo de la entidad europea reitera, no obstante, "su oposición a los partidos de liga nacional jugados en el extranjero" y se compromete a contribuir "a los trabajos en curso dirigidos por la FIFA" para establecer reglas estrictas en este sentido.

Como solicitaron antes del comienzo de esta temporada las federaciones española e italiana de futbol, el Villarreal-Barcelona podrá disputarse el 20 de diciembre en Miami, y el AC Milan-Como se trasladará a Australia a principios de febrero de 2026.

El visto bueno dado por la UEFA, máxima instancia europea del balompié, no es una sorpresa. Su presidente, Aleksander Ceferin, admitió a principios de septiembre que tenía un margen de maniobra limitado desde que la FIFA inició en mayo pasado una revisión de sus reglas que prohíben disputar partidos de liga en el extranjero.

La instancia europea explicó que "el marco reglamentario pertinente de la FIFA no es lo suficientemente claro ni detallado" para permitirle decidir de otra manera.

"Aunque es lamentable tener que permitir que estos dos partidos se celebren, esta decisión es excepcional y no debe considerarse como un precedente", señaló la UEFA.

La Serie A italiana, en tanto, justifica el pedido de traslado por la coincidencia del partido AC Milan-Como con la celebración de la ceremonia de apertura de los próximos Juegos Olímpicos de Invierno.