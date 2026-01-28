Versión Impresa
La última publicación del chef Héctor Aldana

  • Por Selene Mejía
28 de enero de 2026, 16:53
El chef era muy querido por sus conocidos y por los televidentes. (Foto: Facebook)

El chef Héctor Aldana, personalidad de la televisión guatemalteca, hizo su último post a mediados del año pasado, con un inquietante mensaje. 

Personalidades de la televisión lamentaron la partida del carismático especialista gastronómico por su calidad humana, su nobleza y su talento. 

Según fuentes cercanas Héctor enfrentaba problemas de salud relacionados con el estómago, en agosto de 2025 informó que se sometería a una operación. 

"Querido Dios, hoy me dirijo a ti con humildad y fe, para pedirte que estés presente en mi cirugía y guíes a los médicos en todo momento para que todo salga bien y mi recuperación sea rápida y sin complicaciones", se lee. 

Su trayectoria

Aldana fue chef del programa guatemalteco "Viva la mañana", también participó en segmentos del matutino "Nuestro Mundo", por lo que era una figura muy conocida a nivel nacional.  Impartía clases en la "Academia PCS Internacional".

