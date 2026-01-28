La última publicación del chef Héctor Aldana

-

El chef Héctor Aldana, personalidad de la televisión guatemalteca, hizo su último post a mediados del año pasado, con un inquietante mensaje.

EN CONTEXTO: Fallece el chef de la televisión guatemalteca Héctor Aldana

Personalidades de la televisión lamentaron la partida del carismático especialista gastronómico por su calidad humana, su nobleza y su talento.

Foto: Redes Sociales.

Según fuentes cercanas Héctor enfrentaba problemas de salud relacionados con el estómago, en agosto de 2025 informó que se sometería a una operación.

"Querido Dios, hoy me dirijo a ti con humildad y fe, para pedirte que estés presente en mi cirugía y guíes a los médicos en todo momento para que todo salga bien y mi recuperación sea rápida y sin complicaciones", se lee.

Su trayectoria

Aldana fue chef del programa guatemalteco "Viva la mañana", también participó en segmentos del matutino "Nuestro Mundo", por lo que era una figura muy conocida a nivel nacional. Impartía clases en la "Academia PCS Internacional".