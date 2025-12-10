Este fue el último video compartido por el tatuador asesinado en San Cristóbal

El tatuador fue asesinado en su estudio mientras le realizaba un trabajo a uno de sus clientes.
EN CONTEXTO: Nery, el reconocido tatuador que murió en un ataque en San Cristóbal
José Nery Colocho Benavides, de 24 años, fue atacado a tiros en su estudio de tatuajes ubicado en la zona 8 de Mixco, San Cristóbal.
El crimen del joven quedó grabado en video y ha causado indignación.
En redes sociales, varios usuarios han lamentado su muerte y muchos lo recuerdan como una buena persona.
Su último video
El joven guatemalteco se presentaba como un tatuador de realismo y solía compartir en redes sociales varios videos sobre su trabajo.
El último publicado en su cuenta de TikTok muestra cómo logró plasmar una calavera en la pierna de uno de sus clientes.
Hasta ahora se desconocen los motivos del crimen, pero las autoridades ya investigan el caso.