Thor protagoniza el segundo avance de "Avengers: Doomsday"

El dios del trueno luchará impulsado por el amor que siente por su hija adoptiva.

Marvel continúa incrementando las expectativas de los fanáticos con teasers centrados en los héroes más importantes del UCM y llegó el turno de Thor (Chris Hemsworth).

El dios del trueno busca proteger a toda costa a su hija adoptiva. (Foto: X)

El segundo adelanto de Avengers: Doomsday se centra en la angustia del dios del trueno por el bienestar de Love, su hija adoptiva, interpretada por India Rose Hemsworth, hija del actor en la vida real.

"Padre, toda mi vida respondí a cada llamado, al honor, al deber, a la guerra. Ahora el destino me ha dado algo que nunca busqué: una hija cuya vida no ha sido tocada por la tormenta", reza el dios en medio del bosque.

Chris Hemsworth comparte pantalla con su hija India Rose en una de las escenas más emotivas del adelanto. (Foto: X)

"Dame la fuerza del Padre de Todos, para que pueda luchar una vez más; derrotar a un enemigo más y vuelva a casa junto a ella, no como guerrero, sino como un papá amoroso", expresa Thor a Odín.

Thor invoca la fuerza de Odín para sobrevivir y regresar a casa con vida. (Foto: X)

Tras haber perdido a la mitad de su pueblo y a su familia, el personaje tiene un nuevo motivo para luchar y regresar a casa con vida. La película se estrenará el 18 de diciembre de 2026.