Jason Momoa y Adria Arjona se fueron de viaje a Montana

  • Con información de Kevyn Girón/Colaborador
30 de diciembre de 2025, 10:16
Jason Momoa y Adria Arjona disfrutan de una escapada a Montana tras su reciente viaje a Guatemala. (Foto: Instagram/Adria Arjona)

El viaje ayudó a promocionar la marca de vodka fundada por Jason Momoa.

La pareja de actores disfruta de una nueva aventura tras su largo recorrido por los lugares turísticos más emblemáticos de Guatemala a inicio del mes de diciembre.

El viaje incluyó un recorrido por carretera junto a Blaine Halvorson, socio creativo de Momoa. (Foto: Instagram/Renan Ozturk)
Jason Momoa y Adria Arjona viajaron a Montana, en Estados Unidos junto a Blaine Halvorson, el director creativo del vodka fundado por el actor estadounidense.

La pareja se dejó ver más enamorada que nunca en un bar local, compartiendo miradas y abrazos. (Foto: Instagram/Renan Ozturk)
En las imágenes tipo carrusel compartidas en Instagram por la cuenta de Renan Ozturk, se aprecia a los actores abrazados en un bar, viéndose fijamente a los ojos, un gesto que refleja su amor apasionado.

Guitarras, paisajes y caricias marcaron el viaje de los actores. (Foto: Instagram/Renan Ozturk)
Además, se muestra la colección de guitarras del lugar y las fotos del viaje por carretera, con Jason y Halvorson como protagonistas.

La botella de vodka destacó en las imágenes como parte central del viaje. (Foto: Instagram/Renan Ozturk)
Por último, se exhibe la caja y botella de vodka de Momoa, resaltando por encima de otras marcas de bebidas alcohólicas.

