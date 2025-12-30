Jason Momoa y Adria Arjona se fueron de viaje a Montana

El viaje ayudó a promocionar la marca de vodka fundada por Jason Momoa.
La pareja de actores disfruta de una nueva aventura tras su largo recorrido por los lugares turísticos más emblemáticos de Guatemala a inicio del mes de diciembre.
Jason Momoa y Adria Arjona viajaron a Montana, en Estados Unidos junto a Blaine Halvorson, el director creativo del vodka fundado por el actor estadounidense.
En las imágenes tipo carrusel compartidas en Instagram por la cuenta de Renan Ozturk, se aprecia a los actores abrazados en un bar, viéndose fijamente a los ojos, un gesto que refleja su amor apasionado.
Además, se muestra la colección de guitarras del lugar y las fotos del viaje por carretera, con Jason y Halvorson como protagonistas.
Por último, se exhibe la caja y botella de vodka de Momoa, resaltando por encima de otras marcas de bebidas alcohólicas.