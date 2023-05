¿Quieres ganarte una beca para estudiar en Estados Unidos?

El programa es Fulbright Foreign Student Program y es aplicable para todas las carreras, menos psicología, veterinaria, odontología, enfermería y medicina.

El programa ayuda a jóvenes profesionales y artistas para que estudien una maestría en Estados Unidos, tienes hasta el 31 de mayo para aplicar.

Esta beca cubre los gastos de TOEFL, visa, viajes, pagos universitarios y plan de emergencias médicas, estos son los requisitos que debes cumplir:

Ser ciudadano guatemalteco que viva en el país actualmente.

Tener una licenciatura o maestría. No cuenta si no te has graduado aunque tengas pénsum cerrado.

Tener un promedio mínimo de 85 o estar entre el 15% de los mejores estudiantes de tu carrera, en caso tengas un promedio menor a 85, pero te encuentres entre los mejores tienes que presentar documentos de tu institución que lo confirme.

Tener un nivel avanzado en inglés, capaz de entender y desenvolverse en una clase académica. Tendrás que ganar el TOEFL con mínimo un resultado "intermedio".

Mínimo haber trabajado 2 años de tiempo completo (30 horas a la semana) en una área relacionada a tus estudios.

Tener habilidades de liderazgo, motivación y capacidad de adaptación demostrables.

Tener poca o nula experiencia con los Estados Unidos.

Ser elegible para una visa J-1.

Dispuesto a regresar a Guatemala por 2 años consecutivos después de terminar los estudios en Estados Unidos y construir tus conocimientos en el campo profesional.

Prepararse para tomar un examen de registro de posgrado (GRE) en Julio del 2023.

Proceso de aplicación

Si cumples con todos los requisitos, antes de iniciar el proceso debes buscar mínimo 5 universidades en los Estados Unidos y establecer contactos en las facultades, pero no puedes aplicar a las universidades, pues esta beca exige que primero seas elegido por el programa.

Las maestrías que busques deben contar con un máximo de 24 meses porque eso es lo que acepta el programa, además de asistir a las sesiones de EducationUSA de manera virtual.

Documentos: Escaneo de pasaporte, CV en inglés de máximo 2 páginas, transcripción de los títulos obtenidos y presentar 3 cartas de recomendación. No es requisito pero si es recomendado que lleves tus resultados de GRE y TOEFL.

Aplicación: Puedes hacerlo en este link

Entrevista: Te llamarán para hacerte entrevistas en inglés.

Exámenes: Si eres seleccionado tendrás que pasar por los exámenes GRE y TOEFL, que el programa te pagará los costos.

Seleccionados: Los candidatos serán notificados y contactados con un asesor. En este momento se hará la aplicación a universidades.

Aceptado: Se te notificará la decisión que tomen las universidades, si no te aceptan en ninguna universidad tu aplicación podría estar en riesgo.

Logística del viaje: La embajada te dará instrucciones para aplicar a la visa J-1 y para comprar los paquetes de avión, estarías viajando en Agosto del 2024.

Puedes buscar más información aquí. En el sitio de internet está una nota sobre las condiciones de viaje por la pandemia de COVID-19, pero estas no son las condiciones actuales luego de que la Organización Mundial de la Salud haya declarado finalizada la emergencia.