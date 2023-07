Sale a luz el único video de Ana Frank que se ha registrado

-

Existe un único video donde se puede ver a la icónica niña judía Ana Frank.

La organización encargada de divulgar la vida de la reconocida Ana Frank compartió en sus redes sociales un video donde se puede ver a la pequeña.

Ana Frank tenía 15 años y su historia sigue siendo un hito. Su diario se convirtió en uno de los libros más vendidos en todo el mundo.

La joven judía que nació en Fráncfort, Alemania, fue víctima del genocidio a manos del régimen Nazi.

Este video de tan solo 20 segundos fue grabado el 22 de julio de 1941, en el metraje se puede ver a una pareja saliendo de un edificio. Cuando la cámara se mueve, por unos segundos se puede ver a Ana, sonriente y observando a los novios.

Este lugar donde los vemos es Merwedeplein 39, Ámsterdam, Países Bajos. Esta era la residencia donde vivía con sus padres.

Muchos especulan acerca de un segundo metraje donde Ana aparece con su hermana Margot, pero no hay registro de este en la página de Anne Frank House, organización que difunde la vida de la niña.

The only existing footage of Anne Frank in 1941. pic.twitter.com/VprRIJ6mak — Fascinating (@fasc1nate) July 17, 2023

*Con información de 24 horas.