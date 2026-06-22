Continúa la búsqueda de un niño de 2 años que desapareció desde el viernes

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Según sus familiares, el niño se encontraba en el interior de su casa cuando desapareció e inmediatamente se inició la búsqueda.

La búsqueda incansable por Milton Osiel Granados, de 2 años y 8 meses, continuó el pasado domingo en la zona 6 del parcelamiento Caballo Blanco, a unos 30 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu.

Milton Osiel fue reportado como desaparecido por sus familiares el pasado viernes cuando estaba en su casa en la zona 6 del municipio y hasta ahora se desconoce su paradero.

Según sus familiares, el niño se encontraba en el interior de su casa cuando desapareció e inmediatamente se inició la búsqueda.

Las autoridades continúan con la búsqueda del menor. (Foto: Alerta Alba Keneth)

Desde el viernes, los cuerpos de socorro se presentaron para comenzar con la búsqueda del menor.

Luis Marroquín, de la brigada de rescate de la región sur de Bomberos Voluntarios de Retalhuleu, explicó: "Hemos estado en la búsqueda junto a familiares y vecinos, además hemos tenido la ayuda de la unidad canina y nos guiaron hacia el río Ocosito, es por ello que hemos centrado la búsqueda en el río".

"Hemos realizado sobrevuelos con ayuda del Comando Aéreo del Sur y también se hará uso de drones para continuar la búsqueda", añadió Marroquín.

"Aun no sabemos hasta cuándo continuaremos con la búsqueda pero esperamos tener resultados positivos en las próximas horas, dependerá del tiempo de los rescatistas con la unidad canina", agregó Luis Marroquín.

Con una canoa y unidades caninas se realiza la búsqueda. (Foto: Redes Sociales)

Familiares, vecinos y otros pobladores se han unido a la búsqueda del pequeño Milton Osiel quienes mantienen la esperanza de hallarlo.

Además se han unido las fuerzas de seguridad entre agentes de la Policía Nacional Civil e investigadores quienes han recorrido la zona.